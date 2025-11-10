Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani

Sabatini: "Si sta scoprendo che il Napoli è in sofferenza da Eindovhen.
Biasin: "C'è una costante, questa pesantezza delle sue parole quando non arrivano i risultati".
Sabatini: "Ma di che devi parlare con la società? A Eindovhen confronto molto agitato negli spogliatoi, dove Conte prima aveva tutti con la stessa bassa, lì qualcuno ha alzato la testa. Qualcuno gli ha detto: e quindi? Perché'"
Trevisani: Le cose migliori le ha fatte in campionato, Juve, Chelsea, Inter e Napoli. In tre non c0era la Champions, nell'altra l'Inter si è autoeliminata nei gironi di Champions. Nonostante quello che dice Sandro, la Champions incide. Lui è vincente se ha solo il campionato
Sabatini: "È arrivato in finale di Europa League. Non esiste un allenatore adatto per il campionato o per la Champions.
Biasin: "Fatica a gestire il doppio impegno".
Trevisani: "lo scorso anno i nuovi del Napoli erano 9 e ha vinto lo scudetto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA