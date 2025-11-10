FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani

ultimora

Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani

Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani - immagine 1
Durante Pressing si discute delle dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli in casa del Bologna
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Pressing si discute delle dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli in casa del Bologna

Ranocchia: "Mi immagino i giocatori del Napoli dopo le parole di Conte".

Sabatini: "Metafora un po forte. Accompagnare un morto, un po' troppo forte, esagerato.

Biasin: "Ne parlerò col club, sembra lui che subisce il campo. In realtà è il club che vuole parlare con lui. Non penso che Conte non abbia i mezzi per portare avanti una stagione ad altissimo livello. Parlavamo dell'Inter che ha perso scudetto e Champions perché ha giocato mille partite, ora ti rendi conto di cosa vuole dire".

Trevisani: "Ah, avevo capito che non c'entrava".

Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani- immagine 2
pressing

Sabatini: "Credo che ci sia uno scollamento, mi risulta che ci sia scollamento tra lui e la squadra".

Tacchinardi: "Mia sensazione è che Antonio debba essere meno istintivo. Lui vive tanto queste tensioni, ho paura che la squadra stia andando in crash mentale perché non lo sta più seguendo. Lautaro vive di pressioni, Lucca magari viene soffocato dalle pressioni. La squadra sta facendo fatica a seguirlo mentalmente".

LEGGI ANCHE

Sabatini: "Si sta scoprendo che il Napoli è in sofferenza da Eindovhen.

Biasin: "C'è una costante, questa pesantezza delle sue parole quando non arrivano i risultati".

Sabatini: "Ma di che devi parlare con la società? A Eindovhen confronto molto agitato negli spogliatoi, dove Conte prima aveva tutti con la stessa bassa, lì qualcuno ha alzato la testa. Qualcuno gli ha detto: e quindi? Perché'"

Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani- immagine 3
Pressing

Trevisani: Le cose migliori le ha fatte in campionato, Juve, Chelsea, Inter e Napoli. In tre non c0era la Champions, nell'altra l'Inter si è autoeliminata nei gironi di Champions. Nonostante quello che dice Sandro, la Champions incide. Lui è vincente se ha solo il campionato

Sabatini: "È arrivato in finale di Europa League. Non esiste un allenatore adatto per il campionato o per la Champions.

Biasin: "Fatica a gestire il doppio impegno".

Trevisani: "lo scorso anno i nuovi del Napoli erano 9 e ha vinto lo scudetto".

 

 

Leggi anche
Gentile: “L’Inter di Chivu è come quella di Inzaghi, ma diversa. Ecco le uniche...
Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA