Biasin: “Conte ora si rende conto del doppio impegno”. Botta e risposta Sabatini-Trevisani

Durante Pressing si discute delle dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli in casa del Bologna

Andrea Della Sala Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 16:32)

Ranocchia: "Mi immagino i giocatori del Napoli dopo le parole di Conte".

Sabatini: "Metafora un po forte. Accompagnare un morto, un po' troppo forte, esagerato.

Biasin: "Ne parlerò col club, sembra lui che subisce il campo. In realtà è il club che vuole parlare con lui. Non penso che Conte non abbia i mezzi per portare avanti una stagione ad altissimo livello. Parlavamo dell'Inter che ha perso scudetto e Champions perché ha giocato mille partite, ora ti rendi conto di cosa vuole dire".

Trevisani: "Ah, avevo capito che non c'entrava".

Sabatini: "Credo che ci sia uno scollamento, mi risulta che ci sia scollamento tra lui e la squadra".