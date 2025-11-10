Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'ottimo lavoro di Cristian Chivu da quando è sulla panchina dell'Inter. "Chivu sembrava un ripiego dopo il no di Fabregas all’Inter e invece si sta dimostrando un allenatore pronto, di alto livello, con idee e coraggio".

"“E’ molto intelligente e moderno”, mi ha detto Marotta poco tempo fa. La sintesi è perfetta. Intelligente nel non cambiare troppo l’Inter come aveva pensato nel mondiale per club, moderno per le modifiche che ha fatto al calcio di Inzaghi, con difesa più alta, aggressione della palla, gioco più veloce e più verticale, meno prevedibile. Ma dalla sua c’è pure un turn over scientifico che valorizza tutta la rosa e ottimizza le energie".