FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha detto…”

ultimora

Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha detto…”

Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha detto…” - immagine 1
Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista commenta l'ottimo lavoro fin qui svolto dal tecnico sulla panchina nerazzurra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha detto…”- immagine 2
Getty Images

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'ottimo lavoro di Cristian Chivu da quando è sulla panchina dell'Inter. "Chivu sembrava un ripiego dopo il no di Fabregas all’Inter e invece si sta dimostrando un allenatore pronto, di alto livello, con idee e coraggio".

Bucchioni: “Chivu si sta dimostrando allenatore di alto livello. Marotta mi ha detto…”- immagine 3

"“E’ molto intelligente e moderno”, mi ha detto Marotta poco tempo fa. La sintesi è perfetta. Intelligente nel non cambiare troppo l’Inter come aveva pensato nel mondiale per club, moderno per le modifiche che ha fatto al calcio di Inzaghi, con difesa più alta, aggressione della palla, gioco più veloce e più verticale, meno prevedibile. Ma dalla sua c’è pure un turn over scientifico che valorizza tutta la rosa e ottimizza le energie".

(Tuttomercatoweb.com)

Leggi anche
Conte incontrerà De Laurentiis dopo lo choc di Bologna. Non si esclude un gesto clamoroso se…
Inter, Bastoni è più di un difensore: nessuno come lui nei top 5 campionati. E con Chivu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA