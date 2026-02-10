1 di 4

BIASIN VS ZAZZARONI

Al Podcast Numer1, Biasin, Cruciani e Zazzaroni hanno discusso di Antonio Conte. Parte Biasin: "Quando si tratta di Conte, è abbastanza evidente a tutti quelli che hanno un minimo di onestà intellettuale rendersi conto che è parecchio incoerente nelle dichiarazioni. Dopo Inter-Napoli dice di parlare per il bene del calcio italiano, non mi sembra che abbia detto le stesse cose dopo Genoa-Napoli. E mi deve spiegare se è un problema avere 9 giocatori nuovi e quindi è difficile inserirli o se il problema è avere una rosa ristretta. Conte trova sempre il modo di uscirne pulitissimo"

Interviene Cruciani: "Ti risponde il principale difensore sulla piazza di Conte, Ivan Zazzaroni, che riesce a difendere Conte anche di fronte a cose evidenti"

Replica Zazzaroni: "Conte ha avuto 10 infortuni, 5 dei quali titolari. Se cerchiamo la coerenza negli allenatori… Anche Slot ha pianto perché aveva tanti infortunati e ha speso 300 milioni sul mercato. La coerenza, oggi, negli allenatori, non esiste. Non ditemi Chivu, che io adoro, perché Cristian sta vincendo"

Ribatte Biasin: "Chivu, Allegri"

Zazzaroni replica: "Allegri te le dice pubblicamente, ha le sue idee ed è più furbo perché non esplicita come Conte. Non siamo tutti uguali. Può essere normale giocare con Vergara e Ambrosino in Champions?"