"L’importanza di portieri come Onana nel, definiamolo, “nuovo calcio” è spiegata benissimo dalla prestazione di ieri di Donnarumma (tra l’altro non negativa). “Saper parare” resta ovviamente la cosa più importante, ma se si ambisce a un certo tipo di gioco… non basta".