Pio Esposito resta uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano, vista la giovane età ma viste anche le grandi qualità messe in mostra in questo inizio di stagione dall'attaccante nerazzurro.
Ne ha parlato Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW:
"Della questione “quanto è forte Pio Esposito?” ci va solo di dire una cosa: che noia devastante. Che noia quelli che lo esaltano oltre ogni logica. Che noia quelli che lo discutono senza un vero perché. Tutti estremi che servono a nulla e annacquano l’unica cosa sensata che possiamo dire dopo averlo visto in questo inizio di stagione: ‘sto ragazzo sta dimostrando di poter stare nelle rotazioni di una squadra ambiziosa e anche in quelle della Nazionale. E a 20 anni è già moltissimo".
(Fonte: TMW)
