"Della questione “quanto è forte Pio Esposito?” ci va solo di dire una cosa: che noia devastante. Che noia quelli che lo esaltano oltre ogni logica. Che noia quelli che lo discutono senza un vero perché. Tutti estremi che servono a nulla e annacquano l’unica cosa sensata che possiamo dire dopo averlo visto in questo inizio di stagione: ‘sto ragazzo sta dimostrando di poter stare nelle rotazioni di una squadra ambiziosa e anche in quelle della Nazionale. E a 20 anni è già moltissimo".