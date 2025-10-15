FC Inter 1908
Roma-Inter sabato ore 20.45: sarà Massa a dirigere l’incontro. La designazione completa

L'Inter sarà impegnata sabato sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Roma. L'Aia ha diramato la designazione arbitrale
Si gioca nel weekend la settimana giornata di Serie A. L'Inter sarà impegnata sabato sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Roma. L'Aia ha diramato la designazione per la gara dei nerazzurri:

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

