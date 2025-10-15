Roma-Inter sabato ore 20.45: sarà Massa a dirigere l’incontro. La designazione completa

Si gioca nel weekend la settimana giornata di Serie A. L'Inter sarà impegnata sabato sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Roma. L'Aia ha diramato la designazione per la gara dei nerazzurri:
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
