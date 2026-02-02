Nella giornata di ieri, è emersa la clamorosa possibilità di un trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin negli studi di Pressing:
Nella giornata di ieri, è emersa la clamorosa possibilità di un trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin
"Icardi in questi anni non ha mai aperto alla Juventus. Ora ci sarebbe questo spiraglio perché è a sei mesi dalla scadenza e vorrebbe tornare in Italia. Ma non si farà, perché dal Galatasaray non aprono, ma la Juventus ha cercato Icardi, eccome".
"Il sogno di Mauro è sempre quello di tornare all'Inter, che è diverso. Ma credo che anche in questo caso non se ne farà niente. Fosse per Spalletti, lo riprenderebbe di corsa".
(Fonte: Sport Mediaset)
