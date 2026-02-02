FC Inter 1908
Biasin: “Il sogno di Icardi è quello di tornare all’Inter. In questo caso dico che…”

Nella giornata di ieri, è emersa la clamorosa possibilità di un trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin
Nella giornata di ieri, è emersa la clamorosa possibilità di un trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin negli studi di Pressing:

"Icardi in questi anni non ha mai aperto alla Juventus. Ora ci sarebbe questo spiraglio perché è a sei mesi dalla scadenza e vorrebbe tornare in Italia. Ma non si farà, perché dal Galatasaray non aprono, ma la Juventus ha cercato Icardi, eccome".

"Il sogno di Mauro è sempre quello di tornare all'Inter, che è diverso. Ma credo che anche in questo caso non se ne farà niente. Fosse per Spalletti, lo riprenderebbe di corsa".

(Fonte: Sport Mediaset)

