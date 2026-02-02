Ronaldo è insoddisfatto di come il fondo Pif stia conducendo il mercato dell'Al Nassr, specie se confrontato a quello delle rivali controllate dallo stesso fondo. Ronaldo non avrebbe digerito il fatto che la squadra di Jorge Jesus, in lotta per il titolo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, abbia preso il solo Haydeer Abdulkareem, centrocampista di 21 anni arrivato dall'Iraq.

Fra l'altro i poteri del ds Simão Coutinho e del Ceo José Semedo sarebbero stati congelati a inizio mese dal Consiglio direttivo, altra scelta che avrebbe irritato Ronaldo, con l'Al Hilal che invece ha ingaggiato Pablo Marì dalla Fiorentina e Kader Meitè dal Rennes e potrebbe addirittura soffiare Benzema all'Al Ittihad e Bouabrè al Neom. L'irritazione di Ronaldo si aggiungerebbe così a quella di Jorge Jesus, che nelle scorse settimane ha sottolineato che l'Al Nassr "non ha il potere politico dell'Al Hilal"