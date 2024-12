Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato la trattativa condotta dall'Inter per portare a Milano André Onana

Intervistato dal podcast Centrocampo, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato la trattativa condotta dall'Inter per portare a Milano André Onana: "Su Onana che andava a scadenza c'erano tantissime squadre, tra le altre l'Inter che però non era davanti perché altri club gli avevano promesso un sacco di soldi in più.