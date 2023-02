Biasin: “Inter? Inzaghi riuscito in una cosa rara. La sua squadra gioca bene”

L'Inter sembra definitivamente fuori dal momento di difficoltà in cui si è ritrovata nelle scorse settimane. Fabrizio Biasin, durante il suo intervento nell'ultima puntata di Pressing, ha sottolineato i meriti di Inzaghi e del suo staff in questo: "Inzaghi è riuscito a fare una cosa che capita di rado. Si è tirato fuori da una situazione veramente difficile, perché l'Inter di inizio anno non aveva né capo, né coda. Questa squadra ora ha corsa, gioca bene e in un mese veramente importante è dentro la stagione con merito dello staff e del resto del club".