Repubblica – Inzaghi fa leva sulle certezze e vince, Inter sempre più seconda

L'Inter vince un altro derby e, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, allunga in classifica in campionato, condannando un Milan in grave crisi. Così scrive Repubblica: "C'era un campione del mondo a San Siro e ha vinto il derby. I guizzi dell'argentino Lautaro dentro la ghiacciaia sono bastati per issare sempre più l'Inter al secondo posto, per staccare sempre più il Milan in rottura prolungata e per spiegare perché il Napoli stia dominando: perché è più forte di tutti e gioca meglio".