Biasin: “Inter in mani solide, complimenti ad Inzaghi: non ha sbagliato niente e…”

"Scudetto? Era una partita decisiva per l'Inter, anche un pareggio l'avrebbe esclusa dalla corsa scudetto. L'Inter aveva bisogno di vincere questo scontro diretto e l'ha fatto disputando un'ottima partita e dimostrando che questa squadra è in mani solide. Abbiamo criticato spesso e volentieri Inzaghi, spesso a ragione, ma oggi Inzaghi ha dimostrato di avere le idee chiare e di poter far bene in una squadra che ambisce allo scudetto. Darmian al posto di Dumfries e Darmian è stato perfetto in fase difensiva, è stato perfetto Acerbi che l'ha voluto Inzaghi e pochi altri. L'Inter è stata una squadra, merito dell'allenatore che non ha sbagliato niente, neanche i cambi e io gli faccio i complimenti. Sozza? Non ha aiutato dichiarazioni di gente che ha parlato di vento del nord e di Napoli penalizzato dal palazzo ma Sozza non ha sbagliato nulla. Dobbiamo stare attenti noi, altrimenti parliamo per troppo tempo di cose che non hanno senso"