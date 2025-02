"Inter ha il problema degli esterni, sono rimasti Dumfries e Dimarco. Quindi al 99% dovrai porti il problema: cosa faccio?cambio modulo e mi metto a 4? Secondo me non lo fa. Lo ha fatto in Coppa Italia e lo ha detto, quindi non lo fa e vi dico perché: se Conte gioca 3-5-2, Inzaghi non cambia e continua a giocare a specchio e a quel punto possono capitare anche cose sorprendenti. La più banale potrebbe essere Bastoni adattato a sinistra, la meno banale sto pensando a Thuram alla Eto'o. Se proprio la partita si mette in un certo modo, al 70'... Dimarco non ce li ha 90'. Faccio fatica a pensare che faccia tutta la partita. O fai la cosa più normale con Bastoni, oppure rischi anche Correa...".