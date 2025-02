Non succedeva all'Inter di perdere una partita con tre gol di scarto dal 2019. Lo stop nerazzurro che arriva nel recupero della 14esima giornata e certifica il meno tre, a parità di gare giocate, dal Napoli è una notizia fragorosa per come è arrivata. Perché la squadra di Inzaghi ha incassato tre gol a Firenze e sembra non aver approcciato alla gara come se avesse un peso doppio, come se non valesse il primo posto in classifica. Dopo la sconfitta contro i viola, a spiegare la serataccia della sua squadra è chiamato, ai microfoni di DAZN, l'allenatore interista.