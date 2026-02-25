FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…”

ultimora

Biasin: “Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…”

Biasin: “Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…” - immagine 1
L'editoriale del giornalista sul momento dei nerazzurri tra corsa al titolo ed eliminazione in Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del campionato di Serie A, con la lotta a distanza tra Inter e Milan, e della Champions League, dopo l'eliminazione dei nerazzurri di Chivu nei playoff per mano del Bodo/Glimt:

"In ogni caso il lavoro di Allegri resta eccellente. Dopo il ko son già partiti i processi, ma la verità è che - al momento - è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere.

Biasin: “Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…”- immagine 2
Getty Images

L’Inter è uscita ai “sedicesimi” di Champions sotto i colpi del Bodo. Il Bodo, non il Barcellona di Guardiola. Il Bodo ha stra-meritato, l’Inter abbandona il trofeo più importante perché ha gestito male il doppio turno. Una pessima notizia per il calcio italiano, ma non bisogna nemmeno sorprendersi: le nostre squadre sono questo, magari possono ambire a un quarto di finale se tutto proprio va bene, non molto di più. L’Inter negli ultimi anni ha abituato tifosi e avversari alle finali, ovvero a casi eccezionali che rivedremo chissà fra quanto.

Inter Dimarco
Getty

L’Inter ha una buona occasione per far dimenticare questa brutta eliminazione, passa dal campionato, a questo punto obiettivo imprescindibile".

Leggi anche
Bucchioni: “Chivu non ha esperienza in Europa. Gli faccio una domanda. L’Inter è...
Inter senz’anima: cresce un sospetto. Chivu aveva messo le mani avanti. Sembra un non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA