Biasin: “Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…”

L'editoriale del giornalista sul momento dei nerazzurri tra corsa al titolo ed eliminazione in Champions League

Alessandro De Felice Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 17:32)

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del campionato di Serie A, con la lotta a distanza tra Inter e Milan, e della Champions League, dopo l'eliminazione dei nerazzurri di Chivu nei playoff per mano del Bodo/Glimt:

"In ogni caso il lavoro di Allegri resta eccellente. Dopo il ko son già partiti i processi, ma la verità è che - al momento - è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere.

L’Inter è uscita ai “sedicesimi” di Champions sotto i colpi del Bodo. Il Bodo, non il Barcellona di Guardiola. Il Bodo ha stra-meritato, l’Inter abbandona il trofeo più importante perché ha gestito male il doppio turno. Una pessima notizia per il calcio italiano, ma non bisogna nemmeno sorprendersi: le nostre squadre sono questo, magari possono ambire a un quarto di finale se tutto proprio va bene, non molto di più. L’Inter negli ultimi anni ha abituato tifosi e avversari alle finali, ovvero a casi eccezionali che rivedremo chissà fra quanto.

L’Inter ha una buona occasione per far dimenticare questa brutta eliminazione, passa dal campionato, a questo punto obiettivo imprescindibile".