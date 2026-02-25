Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha analizzato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions

Gianni Pampinella Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 16:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha analizzato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions per mano del Bodo. Il giornalista critica la gestione di Cristian Chivu. "Perché è successo? Chiamo in causa Chivu, sta facendo ottime cose in Italia, il lavoro è evidente, però non ha esperienza in Europa".

"Non ha un bagaglio da tecnico in Europa. Ha preparato male la partita d'andata, ha fatto un turnover in una partita del genere con ben 6 nuovi innesti. Lo ha studiato il Bodo? Non è straordinario negli interpreti ma nell'organizzazione, ha idee. E' una squadra che andava studiata e affrontata con la formazione migliore. Poi il ritorno è la conseguenza di quanto visto all'andata. Non si è vista un'idea. Non ha messo in campo tutti i suoi valori".

Cosa aggiunge? — "E' diventata una squadra troppo prevedibile per tutti. Batti le piccole perché sei superiore, ma in Europa non sei competitivo. Anche per l'idea di calcio che propongono le idee. Non c'è aggressività, non ci sono idee. Chivu doveva ragionare sulle due partite. Dovevi portare a casa il risultato all'andata, o una sconfitta di misura. Invece sul 2-1 è andata avanti. Serviva una partita intelligente. Ieri sera c'era frustrazione, perché hanno capito subito che contro quel muro c'era poco da fare. Purtroppo Chivu paga l'esperienza in Europa".

(TMW Radio)