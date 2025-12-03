“L’Inter è reduce da una settimana che, volendo, potremmo definire grottesca: ha giocato due partite di ottimo livello e le ha perse. Ne ha giocata un’altra non alla sua altezza (merito di un ottimo Pisa) e l’ha vinta.

Qualcuno dice “così non si va lontano” e, invece, questa sorta di ritrovato pragmatismo è la migliore notizia per Chivu: perdere giocando male è orrendo, perdere giocando bene è frustrante, vincere giocando bene è il meglio del meglio ma… vincere giocando male è essenziale se si vuole puntare al conquibus”, ha scritto.