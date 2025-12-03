FC Inter 1908
Biasin: “Sono state dette queste cazzate su Lautaro che svisceriamo velocemente”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la doppietta di Lautaro Martinez contro il Pisa smontando chi lo critica
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la doppietta di Lautaro Martinez contro il Pisa smontando chi lo critica: "È stata anche la settimana delle rotture di balle nei confronti di Lautaro Martinez che “non è mai abbastanza”: è forte ma non come i giganti, incide ma dovrebbe incidere di più, segna ma solo con le squadre piccine e tutta un’altra serie di – consentitecelo – cazzate che da par nostro svisceriamo velocemente.

Lautaro Martinez è una benedizione per l’Inter e in qualche modo anche per il campionato. La nostra serie A per i mille motivi che bene conoscete non è più approdo favorito dei grandi giocatori, quelli scappano o arrivano a 40 anni (vedi Modric o Vardy), Lautaro al contrario resta perché è abbastanza intelligente per comprendere una legge non scritta: “Se stai bene in un posto, restaci”.

Rompergli le balle per qualche partita sbagliata invece è stucchevole: 250 presenze e il podio in avvicinamento tra i maggiori bomber di sempre tra i nerazzurri dovrebbero essere sufficienti per zittire i brontoloni che, invece, torneranno noiosamente a ululare al prossimo chiaro di luna. Contenti loro…".

