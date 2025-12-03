Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la doppietta di Lautaro Martinez contro il Pisa smontando chi lo critica: "È stata anche la settimana delle rotture di balle nei confronti di Lautaro Martinez che “non è mai abbastanza”: è forte ma non come i giganti, incide ma dovrebbe incidere di più, segna ma solo con le squadre piccine e tutta un’altra serie di – consentitecelo – cazzate che da par nostro svisceriamo velocemente.
Lautaro Martinez è una benedizione per l’Inter e in qualche modo anche per il campionato. La nostra serie A per i mille motivi che bene conoscete non è più approdo favorito dei grandi giocatori, quelli scappano o arrivano a 40 anni (vedi Modric o Vardy), Lautaro al contrario resta perché è abbastanza intelligente per comprendere una legge non scritta: “Se stai bene in un posto, restaci”.
Rompergli le balle per qualche partita sbagliata invece è stucchevole: 250 presenze e il podio in avvicinamento tra i maggiori bomber di sempre tra i nerazzurri dovrebbero essere sufficienti per zittire i brontoloni che, invece, torneranno noiosamente a ululare al prossimo chiaro di luna. Contenti loro…".
