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fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter, stasera conta tantissimo per tre motivi. Il caos con l’Atalanta…”

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Biasin: “Inter, stasera conta tantissimo per tre motivi. Il caos con l’Atalanta…”

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Il pensiero del noto giornalista a proposito della gara che attende tra poche ore la squadra di Cristian Chivu
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista di Libero, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend" parlando della partita di stasera tra Fiorentina e Inter: "Io mi immagino un'Inter desiderosa come una squadra che non sta facendo bene. È vero che non viene da prestazioni in controllo come le precedenti, anche se con l’Atalanta aveva il pallino del gioco. Ha avuto il tempo per preparare la partita e, oltre le assenze di Bastoni e Lautaro, è al completo".

L'Inter è più serena?

"Quello che è successo in Inter-Atalanta ha lasciato degli strascichi anche arbitrali. Il fatto che il Milan abbia perso ha attenuato le polemiche. Questo inciampo del Milan ha aiutato l'Inter a sopportare il risultato contro l'Atalanta. Il campionato è condizionato per tutte le squadre dall'operato arbitrale".

Inter Chivu
COMO, ITALY - JANUARY 03: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Appiano Gentile on January 03, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Come si vive in casa Inter l’importanza della partita?

"Conta tantissimo, perché arrivi da una sconfitta e un pareggio. In più arriva prima della sosta e infine banalmente perché arriva a nove giornate dalla fine. Per tanti motivi è una partita, che non si può sbagliare. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che deve salvarsi e guardando la partita della Cremonese deve stare attenta alla classifica".

Come vede la Fiorentina?

"La Fiorentina si è tirata fuori dalle cattive prestazioni di qualche settimana fa. Ora la squadra funziona meglio. Fagioli e Mandragora stanno facendo bene. Si sono risvegliati gli esterni. La Fiorentina vive una situazione negativa, ma la qualità della sua rosa è decisamente superiore alla sua classifica".

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