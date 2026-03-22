Il pensiero del noto giornalista a proposito della gara che attende tra poche ore la squadra di Cristian Chivu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 17:33)

Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista di Libero, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend" parlando della partita di stasera tra Fiorentina e Inter: "Io mi immagino un'Inter desiderosa come una squadra che non sta facendo bene. È vero che non viene da prestazioni in controllo come le precedenti, anche se con l’Atalanta aveva il pallino del gioco. Ha avuto il tempo per preparare la partita e, oltre le assenze di Bastoni e Lautaro, è al completo".

L'Inter è più serena?

"Quello che è successo in Inter-Atalanta ha lasciato degli strascichi anche arbitrali. Il fatto che il Milan abbia perso ha attenuato le polemiche. Questo inciampo del Milan ha aiutato l'Inter a sopportare il risultato contro l'Atalanta. Il campionato è condizionato per tutte le squadre dall'operato arbitrale".

Come si vive in casa Inter l’importanza della partita?

"Conta tantissimo, perché arrivi da una sconfitta e un pareggio. In più arriva prima della sosta e infine banalmente perché arriva a nove giornate dalla fine. Per tanti motivi è una partita, che non si può sbagliare. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che deve salvarsi e guardando la partita della Cremonese deve stare attenta alla classifica".

Come vede la Fiorentina?

"La Fiorentina si è tirata fuori dalle cattive prestazioni di qualche settimana fa. Ora la squadra funziona meglio. Fagioli e Mandragora stanno facendo bene. Si sono risvegliati gli esterni. La Fiorentina vive una situazione negativa, ma la qualità della sua rosa è decisamente superiore alla sua classifica".