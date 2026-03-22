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Graziani: “Fiorentina, l’Inter sarà affamata di punti. La squadra di Vanoli deve rifiutare…”

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Intervenuto ai microfoni di RTV38, Ciccio Graziani ha parlato della gara del Franchi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
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Intervenuto ai microfoni di RTV38, Ciccio Graziani ha parlato della gara del Franchi tra Fiorentina-Inter. "Il successo della Cremonese ci penalizza, perché accorcia la classifica proprio mentre ci apprestiamo a scendere in campo. Non vorrei che questo risultato trasmettesse eccessiva ansia alla squadra, ma la Fiorentina deve rifiutare il ruolo di vittima sacrificale".

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"Anche se l'Inter sarà affamata di punti per il proprio destino, i viola devono pensare esclusivamente al proprio percorso. È un momento in cui anche formazioni che sembravano ormai al sicuro, come il Cagliari, si ritrovano coinvolte: più squadre saremo nella mischia, maggiori saranno le chance di spuntarla".

(violanews.com)

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