"Non credo che suoni l'allarme rosso, ma bisogna guardare quello che accade. L'Inter ha un problema di scontri diretti. A tratti gioca buone partite, poi succedono delle cose che fanno perdere equilibrio alla squadra. L'Inter è ancora nettamente la squadra più forte, ma i giocatori si devono mettere in testa che questa non è la squadra più forte perché i giocatori sono più forti, ma perché l'impianto che li ha portati a vincere lo scudetto l'anno scorso li rende più forti.