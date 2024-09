Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Fabrizio Biasin torna sulla convincente vittoria dell'Inter sul campo dell'Udinese dopo la sconfitta nel derby. "Con l'Udinese l'Inter ha giocato una grande partita, soprattutto per l'atteggiamento. C'era carattere, voglia e secondo me c'è stato anche gioco. vero che bisogna sistemare qualcosa in fase difensiva perché non puoi perdere due gol a partita".