Intervenuto durante la trasmissione "Te ne intendi di calcio" sul canale YouTube di Sandro Sabatini, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così dell'addio all'Inter di Simone Inzaghi : "Io credo che sicuramente Inzaghi avesse un accordo sulla carta, ma che non ci fosse una firma: Inzaghi si è tenuto aperta la porta di continuare con l'Inter, crollata dopo il 5-0, che ha trasformato un'opzione in una non opzione perché lui aveva finito le sue energie mentali e fisiche.

E di fronte ad una proposta da 50 milioni è andato: ma davvero c'era una possibilità che lui andasse avanti. Per come l'ho vissuta io da vicino, posso dirti che poche persone si sono comportate in modo serio e corretto con una squadra come ha fatto lui: ma questo non lo riconosco io, lo riconosce la società che non l'ha mandato via in mezzo alle polemiche e ai litigi, si sono lasciate bene.