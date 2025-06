Domani sarà il giorno decisivo per il futuro della panchina dell'Inter: Simone Inzaghi incontrerà la dirigenza nerazzurra per capire il da farsi, con un'offerta molto importante dall'Arabia sul tavolo.

Come riporta Fabrizio Biasin, "domani incontro Inter-Inzaghi: - L’obiettivo di Oaktree e Marotta è convincerlo a prolungare il contratto - L’offerta saudita è di 50 milioni in 2 anni - Inzaghi non ha ancora deciso ma per restare chiede garanzie. L’incastro resta difficile, ma nulla è già deciso".