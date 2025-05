Inzaghi a prescindere è un top perché da 4 anni ha dato un’idea di calcio evidente ed esemplare, perché nelle stesse gare ha un piano tattico e poi lo sa cambiare, come a Barcellona. Perché dopo 4 anni e vittorie in serie, 50 panchine in Champions, non deve dimostrare niente a nessuno. Chi gli rompe le balle è perché ha un’antipatia innata per lui.