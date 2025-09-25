Nonostante la stagione dell'Inter non sia finita nel migliore dei modi, Lautaro Martinez si è guadagnato ancora una volta un posto fra i primi 30 del Pallone d'Oro.
Biasin: “Lautaro? Non penso vincerà mai Pallone d’Oro, ma ringrazio il cielo sia capitano dell’Inter”
Un riconoscimento alla continuità del capitano nerazzurro. Fabrizio Biasin a Telelombardia ne ha parlato così:
"Non penso che Lautaro Martinez vincerà mai il Pallone d'Oro, ma siamo di fronte a un giocatore che ogni anno arriva alla serata finale. Evidentemente è un giocatore superiore. Ha superato Maradona per gol con l'Argentina e ha ancora cinque anni di carriera abbondanti. Ringrazio il cielo che sia il capitano dell'Inter".
(Fonte: Telelombardia)
