Nonostante la stagione dell'Inter non sia finita nel migliore dei modi, Lautaro Martinez si è guadagnato ancora una volta un posto fra i primi 30 del Pallone d'Oro.

"Non penso che Lautaro Martinez vincerà mai il Pallone d'Oro, ma siamo di fronte a un giocatore che ogni anno arriva alla serata finale. Evidentemente è un giocatore superiore. Ha superato Maradona per gol con l'Argentina e ha ancora cinque anni di carriera abbondanti. Ringrazio il cielo che sia il capitano dell'Inter".