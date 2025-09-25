Nasci Inter 24/7, il nuovo fast channel nerazzurro: “Sempre più vicino ai nostri tifosi”

“INTER 24/7 rappresenta un passo ulteriore nella strategia di innovazione digitale del Club. Con questo nuovo canale FAST vogliamo portare l’esperienza nerazzurra sempre più vicino ai nostri appassionati in tutto il mondo, offrendo l’opportunità di fruirne in ogni momento. È un progetto che conferma la nostra volontà di rafforzare il legame con la nostra community globale e di valorizzare l’eccezionale patrimonio di contenuti per tutte le generazioni che ci contraddistingue.” – ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.
“Siamo orgogliosi di affiancare FC Internazionale Milano come partner tecnologico nel percorso di trasformazione digitale e di creare un progetto così innovativo - dichiara Giorgio Tacchia, Head of Sports Media di Globant. - Con INTER 24/7 mettiamo a frutto la tecnologia per avvicinare sempre di più gli sport alle persone, ovunque esse si trovino, offrendo soluzioni capaci di trasformare l’esperienza dei tifosi in un legame ancora più stretto e diretto con il Club”. Il nuovo canale FAST si aggiunge alla già ampia offerta editoriale del Club, che grazie a varie tipologie di contenuti pubblicati quotidianamente su diversi touchpoint, tra cui il canale tematico Inter TV e i profili ufficiali Inter su tutti i social media, permette al pubblico di appassionati di rimanere aggiornato e in costante contatto con la propria squadra del cuore. Questo progetto si inserisce appieno nella strategia di espansione commerciale del Club e di sviluppo degli asset nerazzurri nell’ambito dell’entertainment. Grazie al nuovo canale INTER 24/7 si crea un nuovo punto di contatto tra società e tifosi, un nuovo luogo dove raccontare senza sosta la passione per i colori dell’Inter.
