Nasci Inter 24/7, il nuovo fast channel nerazzurro: “Sempre più vicino ai nostri tifosi”

FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro, primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto offrirà un flusso continuo di emozioni: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su vari dispositivi. INTER 24/7 sarà un canale lineare presto distribuito gratuitamente su smart TV e device desktop e mobile.

Disponibile in italiano in Italia e in inglese nel resto del mondo, il canale racconterà l’Inter con un mix unico di passato e presente: i tifosi potranno rivivere senza sostenere alcun costo le emozioni di match storici e contenuti d’archivio, godersi highlights e clip di allenamento, format originali e magazine di approfondimento, oltre alle differite integrali delle partite della stagione in corso. Il nuovo FAST channel nasce dalla collaborazione con Globant, partner tecnologico strategico del progetto digitale, e si fonda sull’innovativa tecnologia di Amagi, provider di soluzioni SaaS cloud-based per il broadcast e la TV in streaming. Questo traguardo rappresenta una nuova tappa per Globant nel settore sport e intrattenimento, confermandone il ruolo di alleato chiave nella trasformazione e nell’innovazione di molteplici industrie.