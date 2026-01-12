Biasin: “Inter, tante cose da risolvere. Ma a tutto c’è un limite perché…”

Il commento del giornalista rispetto alle tante critiche rivolte ai nerazzurri nonostante il primo posto in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 23:16)

Fabrizio Biasin analizza tutte le critiche piovute sull'Inter dopo il pareggio contro il Napoli. La squadra di Chivu vincendo avrebbe potuto accelerare sulle rivali e sarebbe stata a +7 dalla squadra di Conte e a +6 dal Milan di Allegri secondo in classifica. Ma alla fine è arrivato il due a due e i nerazzurri dovranno tenere conto di tutti i limiti mostrati senza dimenticarer però che sono ancora primi in classifica.

Su Instagram il giornalista ha scritto: "Ora, voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che pareggiare in casa una partita cosi importante non sia il massimo. E sono d'accordo che non vincere contro una tra Napoli, Milan e Juve da oltre un anno e mezzo sia certamente un problema da risolvere. E sono d'accordo che certe distrazioni in fase difensiva nei momenti chiave delle partite debbano essere rapidamente corrette".

"E pero, signore e signori cari, a tutto c'è un limite. Quella squadra che "non vince gli scontri diretti" e "a tratti si distrae" e "manca di carattere" e "gli avversari sono tutti più attenti e affamati", si, proprio quella squadra li piena di difetti è attualmente in testa alla classifica", conclude. Non fa una piega in effetti.