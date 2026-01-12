FC Inter 1908
Sky – Scelta a sorpresa di Chivu verso Inter-Lecce di mercoledì: domani giorno libero

Scelta a sorpresa di Cristian Chivu verso Inter-Lecce di mercoledì: niente allenamento domani alla vigilia del match
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

Scelta a sorpresa di Cristian Chivu verso Inter-Lecce di mercoledì. Come svelato da Sky Sport, sarà un avvicinamento insolito per i nerazzurri al recupero di campionato in programma a San Siro.

Getty Images

Domani, vigilia della partita, niente allenamento per la squadra. Chivu ha concesso il giorno libero a tutti. Appuntamento dunque direttamente a San Siro mercoledì in vista del Lecce.

