Biasin: “Errore di Mariani ma il rigore c’è. Dumfries? Scommetto che a fine stagione…”

Nell'editoriale su Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato anche del rigore concesso alla Juventus contro l'Inter.

"Per me il fallo di Dumfries c’era tutto. Ha fatto una puttanata. Oh, succede. Questo significa che sia una pippa al sugo? Giammai. Scommetto dei soldi (volendo anche 5 o addirittura 7 euro) che a fine stagione diremo “apperò Dumfries!”. Chi vuole scommettere con me si faccia avanti.

"Per me Mariani ha sbagliato. “Ma come, hai appena scritto che bla bla bla!”. È vero: per me quello è rigore, ma per lui no. Lo ha detto con gesti lampanti. E se per lui non è rigore, allora il var non può intervenire e se invece interviene l’arbitro deve tirare dritto. È il regolamento (orrendo, ma così lo hanno voluto e imposto).

"Morale: per quanto mi riguarda è “giusto” che la Juventus abbia usufruito del rigore, perché dal mio modestissimo punto di vista c’era tutto, ma questo non giustifica l’errore (grave) della squadra arbitrale di Inter-Juve. Fino a quando decideranno che il regolamento è “si può rompere le balle all’arbitro solo in caso di chiaro ed evidente errore” (speriamo lo cambino al più presto), allora bisogna stare alla sua decisione e quella, il sciur Mariani, l’aveva presa eccome.

“Magari l’arbitro non ha visto il tocco di Dumfries ed è stato richiamato per quello”. Può darsi, ma non ce l’ha comunicato nessuno, neppure Rocchi che pure ieri mattina è andato a parlare in radio. Si è affrettato a dire “siamo stati bravi”, ma non ci ha spiegato cosa sia successo a San Siro. Ebbene sì, abbiamo un problema di comunicazione".