Biasin: “Mercato? Inter punta sul gruppo. Manca terza punta? Forse, ma…”

Intervenuto sulle colonne di TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha commentato così il mercato invernale dell'Inter , chiusosi con operazioni minori, due uscite e un'entrata: "Per qualcuno è segno di lassismo, pigrizia, mancanza di risorse e tutte queste cose qua. C’è chi dice “l’attaccante doveva prenderlo l’Inter, mica il Milan!” perché “prima o poi, se non compri, la sorte ti presenta il conto”. Costoro recitano la stessa cantilena da almeno tre sessioni di mercato, poi i fatti li smentiscono e, vabbé, tanto poi chi se lo ricorda. Magari prossimamente capiterà che avranno ragione i gufacci e a quel punto diranno “visto? Avevamo ragione!” e a quel punto tu dovrai dirgli “la conosci la storia dell’orologio rotto?”.

E va beh. Il dato di fatto è che i nerazzurri puntano sul gruppo, questo gruppo, quello che li ha portati a stravincere lo scudetto passato, ad essere potenzialmente primi nell’attuale serie A, tra le prime 8 in Champions e così via. “Sì ma manca una terza punta affidabile”. Forse. O forse bisogna solo attendere che Taremi si svegli. Nel frattempo i numeri dicono che la squadra di Inzaghi segna a raffica e, quindi, boh, tutto ‘sto allarmismo serve solo ad agitare chi fatica a mantenere i nervi saldi (uh, in quanti si smarriscono anche solo per un pareggio…). La squadra è forte, cazzuta, Zalewski un buon pezzo di completamento e il resto ce lo racconterà la seconda parte di ‘sta stagione. “Ma se si fanno male Lautaro o Thuram è dura”. Eh, grazie al mazzo.