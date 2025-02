L'Inter domani scenderà in campo anche per la prosecuzione della sfida con la Fiorentina dell'1 dicembre. Le regole del match

L'Inter domani scenderà in campo anche per la prosecuzione della sfida con la Fiorentina dell'1 dicembre, interrotta sullo 0-0 al 16' del primo tempo per emergenza medica. Il match riprenderà esattamente dalla situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione, dunque dal 16’ del primo tempo con una rimessa laterale a favore della Fiorentina.