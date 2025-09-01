Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, ospite di Pressing, ha detto la sua su quella che dovrebbe essere l'evoluzione della squadra di Chivu:
Il giornalista di Libero, ospite di Pressing, ha detto la sua su quella che dovrebbe essere l'evoluzione della squadra di Chivu
"Atteggiamento mourinhiano di Chivu, mette dentro tutto l'Arsenal per scardinare la difesa dell'Udinese, ma non è servito. Questa esigenza di cambiare per forza il calcio degli ultimi anni... Non credo che serva la rivoluzione, se hai questi giocatori non devi stravolgere una cosa che ha funzionato. L'Inter ha cercato Lookman, ma questo tipo di giocatore non arriverà, quindi non penso sia necessario dover stravolgere tutto. Oggi sembra tutto orrendo dopo questa sconfitta".
