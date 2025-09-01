"Così come il Milan, anche l'Inter ha perso 2-1 in casa nel silenzio, a causa dello sciopero della curva. L'Inter viene traumatizzata dall'episodio del rigore per l'Udinese, perde i riferimenti, subisce il gol di Atta e lì si materializza una situazione a cui è difficile da rimediare. Sucic non mi è piaciuto: non si è visto il giocatore meraviglioso ammirato contro il Torino. Calhanoglu? Non mi sembra più da tempo il meraviglioso regista della squadra. Non riesce più".