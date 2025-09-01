FC Inter 1908
Sabatini: "Inter, Calha non è più da tempo lui. Protesta ultras? Così ci rimette la squadra"

Sabatini: “Inter, Calha non è più da tempo lui. Protesta ultras? Così ci rimette la squadra”

Sabatini: "Inter, Calha non è più da tempo lui. Protesta ultras? Così ci rimette la squadra"
Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Ecco le parole del giornalista
Marco Macca 

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Ecco le parole del giornalista:

Sabatini: “Inter, Calha non è più da tempo lui. Protesta ultras? Così ci rimette la squadra”- immagine 2
"Così come il Milan, anche l'Inter ha perso 2-1 in casa nel silenzio, a causa dello sciopero della curva. L'Inter viene traumatizzata dall'episodio del rigore per l'Udinese, perde i riferimenti, subisce il gol di Atta e lì si materializza una situazione a cui è difficile da rimediare. Sucic non mi è piaciuto: non si è visto il giocatore meraviglioso ammirato contro il Torino. Calhanoglu? Non mi sembra più da tempo il meraviglioso regista della squadra. Non riesce più".

Sabatini: “Inter, Calha non è più da tempo lui. Protesta ultras? Così ci rimette la squadra”- immagine 3
"Giocare a San Siro con la curva in silenzio è surreale, ti senti vuoto. Un piccolo choc psicologico lo dà ai giocatori. Gli ultras, con la loro protesta, stanno facendo del male. Magari la loro protesta può essere comprensibile, ma comunque stanno creando un danno. Giocare questa battaglia allo stadio fa sì che ci rimetta la squadra".

