"Per la prima volta nella storia l’Inter diventa americana, un passaggio che abbiamo capito in quest’ultimi giorni. La nuova proprietà, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di proseguire con il medesimo assetto societario. L’obiettivo di un fondo è quello di far soldi, quindi a lungo termine bisogna aspettarsi una nuova cessione del club. L’Inter alzerà l’asticella con il lavoro e con le idee, ovviamente non investendo 100 milioni sul mercato. Su questo non ci sono dubbi"