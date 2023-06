Biasin: “Onana intoccabile per Inzaghi. Lukaku? Inter non spenderà 40 mln”

L’Inter cercherà in tutti i modi di trovare una via per trattenere il buon Big Rom, ma non se questo significa dover investire 40 milioni, ovvero la gran parte dei quattrini incassati dall’eventuale cessione di Onana (al momento da Manchester non sono giunte offerte ufficiali). Soprattutto, per Inzaghi il portiere camerunese è realmente uno degli intoccabili e non per una questione di “quanto sia bravo in porta” semmai di “che impostazione riesce a dare”. Una squadra che presumibilmente perderà il suo regista (Brozovic) può permettersi di perdere “l’altro regista” (sì, Onana) solo a fronte di un’offerta senza senso. Viceversa, molto meglio proseguire così.