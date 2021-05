Biasin: “Oriali preoccupato? Sì, attende i piani Inter. Ma c’è differenza tra…”

Il commento del collega: "Oriali? Tutte cose che vanno dette. Ma c'è una bella differenza tra chi racconta il momento di incertezza e chi... se lo augura"

"Oriali è preoccupato? Sì. Come Conte, Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della proprietà Inter per la prossima stagione. Tutte cose che vanno dette. Ma c'è una bella differenza tra chi racconta il momento di incertezza e chi... se lo augura". Questo il tweet di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Gabriele Oriali questa mattina ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: tutti in casa Inter aspettano l'incontro con Steven Zhang per conoscere i piani futuri.