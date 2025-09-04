L’Inter volta pagina e lo fa con una scelta pesante sul mercato: Benjamin Pavard non è più un giocatore nerazzurro

L’Inter volta pagina e lo fa con una scelta pesante sul mercato: Benjamin Pavard non è più un giocatore nerazzurro. Il difensore francese, arrivato con grandi aspettative, è stato ceduto al Marsiglia dopo settimane di voci e riflessioni all’interno della società.

Il suo addio trova una chiave di lettura nelle parole di Fabrizio Biasin, che già tempo fa aveva acceso i riflettori sullo stato d’animo del campione del mondo. "Quando Lautaro dice le cose che dice, alla fine del Mondiale per club, in realtà uno degli indirizzati, probabilmente il principale, era proprio Pavard.

E quindi, al netto del fatto che Pavard poi nel gruppo si è sempre comportato bene, però è sembrato chiaro a tutti che fosse un pochino scollegato rispetto alla nuova stagione. Cioè che non avesse più tutti gli stimoli necessari per affrontare una stagione che, l'abbiamo già capito, ti impone di essere preciso, attento e di stare sul pezzo."