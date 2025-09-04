FC Inter 1908
Biasin: “Chivu? L’Inter deve proteggerlo. Lui è molto intelligente e sa…”

Fabrizio Biasin, in collegamento con Telelombardia, ha fatto il punto sul lavoro di Chivu nelle sue prime panchine all'Inter
Fabrizio Biasin, in collegamento con Telelombardia, ha fatto il punto sul lavoro di Chivu nelle sue prime panchine all'Inter in seguito all'addio di Inzaghi:

"Chivu? Penso che, oltre a essere un buon allenatore, sia una persona molto intelligente. Sa perfettamente che un allenatore, se va ad allenare una delle big, non conta l'esperienza, ma è tenuto a tenere la squadra perfettamente. Visto che è intelligente, non si metterà mai alibi sull'esperienza, semmai è la società che lo deve proteggere".

"Si passa comunque dai risultati. Certo, la sconfitta contro l'Udinese non aiuta, ma calma ragazzi. L'Inter risente del finale della scorsa stagione. Purtroppo, la situazione ambientale a San Siro amplifica molto i problemi. Se manca il tifo, è un problema serissimo".

(Fonte: Telelombardia)

