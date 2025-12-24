Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato del Milan e della scelta del club rossonero di puntare in attacco sul tedesco Niclas Füllkrug.
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato del Milan
Queste le considerazioni del giornalista: "La rosa non è al livello delle rivali che hanno anche la Champions, ma senza coppe i rossoneri possono puntare allo Scudetto. Preso Fullkrug, ora serve un difensore per Allegri per non avere rimpianti e lottare fino alla fine in chiave Scudetto".
