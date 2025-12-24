Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato del Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato del Milan e della scelta del club rossonero di puntare in attacco sul tedesco Niclas Füllkrug .

Queste le considerazioni del giornalista: "La rosa non è al livello delle rivali che hanno anche la Champions, ma senza coppe i rossoneri possono puntare allo Scudetto. Preso Fullkrug, ora serve un difensore per Allegri per non avere rimpianti e lottare fino alla fine in chiave Scudetto".