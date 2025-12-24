FC Inter 1908
Gli auguri di Natale al mondo Inter di Beppe Marotta: ecco il messaggio del presidente nerazzurro
Gli auguri di Natale al mondo Inter di Beppe Marotta. Al Christmas Party di qualche sera fa a Milano, il presidente nerazzurro ha preso la parola dal palco. Ecco un estratto proposto dall’Inter sul proprio canale YouTube proprio oggi alla vigilia.

“Siamo un gruppo molto amalgamato, coraggioso, che vuole regalare soddisfazioni. Viva l’Inter e auguri a tutti”, le parole di Marotta. Questo il messaggio del presidente per Natale.

