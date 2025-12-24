Gli auguri di Natale al mondo Inter di Beppe Marotta. Al Christmas Party di qualche sera fa a Milano, il presidente nerazzurro ha preso la parola dal palco. Ecco un estratto proposto dall’Inter sul proprio canale YouTube proprio oggi alla vigilia.
Gli auguri di Natale al mondo Inter di Beppe Marotta: ecco il messaggio del presidente nerazzurro
“Siamo un gruppo molto amalgamato, coraggioso, che vuole regalare soddisfazioni. Viva l’Inter e auguri a tutti”, le parole di Marotta. Questo il messaggio del presidente per Natale.
