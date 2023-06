Biasin saluta D’Ambrosio: “In 9 anni di Inter ha fatto tutto quello che…”

"Domani scade il contratto di questo signore. In 9 anni di "Inter ha fatto tutto quello che si chiede a un giocatore per farsi voler bene. Qui serve un “grazie” grosso come il suo impegno, la sua dedizione, la sua enorme professionalità. E quindi grazie, Danilo". Questo il messaggio pubblicato su Twitter da Fabrizio Biasin, giornalista, nei confronti di Danilo D'Ambrosio, che tra pochi giorni saluterà l'Inter dopo la scadenza del contratto.