D’Ambrosio, addio Inter. “La società ha detto no a questa proposta del suo entourage”

"L’entourage del giocatore aveva chiesto un biennale al club di Viale della Liberazione, ma la società vice campione d’Europa ha optato per rinnovare il reparto difensivo. L’ingaggio di Yann Bisseck, ormai certo, deve essere inteso come un tassello giovane e da far crescere in rosa, mentre il probabile sbarco dello spagnolo Azpilicueta garantisce qualità ed esperienza internazionale là dietro", commenta Tuttosport che, di fatto, preclude un futuro lontano dall'Inter all'ex difensore del Torino.