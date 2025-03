A Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista sottolinea come la pressione sia solo verso l'Inter e non su chi ha investito tanto sul mercato

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell'Inter. Il giornalista sottolinea come la pressione mediatica sia solo sulla squadra di Inzaghi nonostante un mercato a costo zero. "Inter stanca, sì: non esistono le stagioni perfette, poi il calendario è complicato. Ad oggi il dato è che sei in corsa su tutti i fronti e va riconosciuto, puoi vincere tutto o niente, ma ad oggi è così nonostante tanti infortuni".