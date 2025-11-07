FC Inter 1908
Biasin: “Se hai deciso che Diouf non va bene e cedi Frattesi a gennaio, allora devi…”

Il giornalista, durante L'ascia raddoppia, ha parlato delle possibili mosse di mercato dell'Inter a gennaio se partisse Frattesi
"Credo che arriverà la separazione se non a gennaio, l'estate prossima. Io continuo a pensare che si stia comportando bene. Se rinunci a Frattesi a gennaio, un sostituto serve. Se hai deciso che Diouf non va bene quest'anno perché ha bisogno di tempo, dall'abbondanza passi ad averne uno in meno". 

