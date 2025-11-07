Oltre ai calci piazzati, anche il tiro da fuori sta diventando un'arma importante per l'Inter. In 14 partite tra Serie A e Champions, sono sei i gol della squadra nerazzurra con tiri da lontano, ovvero nel 42% delle gare giocate ad oggi. "Non si possono non fare gli applausi a Calhanoglu, che contro la Juventus ha prima trovato il sinistro vincente per il momentaneo 1-1 e si è ripetuto poco dopo, ma di destro, per il provvisorio 2-2, il tutto replicato nuovamente qualche settimana più tardi contro la Fiorentina. Discorso simile anche per il mancino potente e preciso di Dimarco contro la Cremonese e anche per il missile con cui Zielinski ha portato avanti i vice campioni d’Italia contro il Verona la scorsa domenica", si legge su Tuttosport.
Inter, il tiro da fuori è l’arma in più: progressi enormi rispetto alla passata stagione
"Insomma, quel: “Tira” urlato da compagni, tifosi e allenatore quando qualcuno all’Inter carica un tiro dalla distanza ha davvero un suo perché. Per un confronto con la passata stagione che dimostra dei progressi enormi. In Champions League, su 15 partite totali, solo Calhanoglu contro la Stella Rossa e tra l’altro su punizione, aveva esultato per una rete di questo tipo, mentre in campionato solo sette conclusioni da fuori area si erano tramutate in gol. Un bottino totale di appena 8 reti in 53 partite, che se confrontato alle 6 realizzazioni da lontano nei già citati 14 incontri, fa capire come l’Inter non voglia più arrivare in porta con la palla".
(Tuttosport)
