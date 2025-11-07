Oltre ai calci piazzati, anche il tiro da fuori sta diventando un'arma importante per l'Inter. In 14 partite tra Serie A e Champions, sono sei i gol della squadra nerazzurra con tiri da lontano, ovvero nel 42% delle gare giocate ad oggi. "Non si possono non fare gli applausi a Calhanoglu, che contro la Juventus ha prima trovato il sinistro vincente per il momentaneo 1-1 e si è ripetuto poco dopo, ma di destro, per il provvisorio 2-2, il tutto replicato nuovamente qualche settimana più tardi contro la Fiorentina. Discorso simile anche per il mancino potente e preciso di Dimarco contro la Cremonese e anche per il missile con cui Zielinski ha portato avanti i vice campioni d’Italia contro il Verona la scorsa domenica", si legge su Tuttosport.