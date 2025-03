Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha commentato la gara di stasera dell'Inter in casa del Feyenoord e le scelte di Inzaghi

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha commentato la gara di stasera dell'Inter in casa del Feyenoord e le scelte di Inzaghi :

Inzaghi in emergenza chiede ai suoi di far fronte alle difficoltà, ovviamente ricorrendo alle certezze di sempre. Ed è anche per questo che il tecnico nerazzurro, pur in assenza di esterni, sceglie di disporsi ancora con il 3-5-2, avanzando Bastoni sulla linea a cinque e chiedendo al giovanotto di scivolare all’indietro quando sarà il Feyenoord a tenere palla. I nerazzurri sono stanchi? Eccome, e non potrebbe essere altrimenti. Questo può e deve diventare un alibi? Mai e poi mai.