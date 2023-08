Biasin: “Attacco? L’Inter sta rischiando. E forse Dzeko avrebbe rinnovato se solo Lukaku…”

"Al momento il saldo in casa nerazzurra tra milioni incassati e milioni spesi pende (ampiamente) dalla parte degli incassi. I tifosi sono incazzati, non hanno decisamente tutti i torti.

"Lukaku ha chiaramente complicato la vita a Marotta e Ausilio. Se fosse stato un filo più diretto con i suoi (ex) dirigenti, oggi presumibilmente l’Inter avrebbe in rosa ancora il buon Dzeko, bollito solo per chi non sa quello che dice.