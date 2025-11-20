L'esterno olandese Denzel Dumfries non ci sarà nel derby, ne parla il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tmw
Biasin: “Inter, tocca trovare soluzione al ko di Dumfries. Gioca Carlos, ma il problema sarà…”
"Il Milan ritrova Rabiot e non è cosa banale: stiamo parlando – opinione personale – di uno dei tre affari più importanti della passata estate. Lo pensa anche Allegri, ne siamo convinti, che con il francese può tornare a dare maggiore equilibrio alle due fasi del diavolo. Per intenderci, andate a rivedere l’ultima mezz’ora di Milan-Napoli, un concentrato di enorme sostanza griffata Adrien. E poi c’è l’attacco semi-inedito Pulisic-Leao, ovvero il reale motivo per cui l’Inter non può dormire sonni tranquilli: non dà riferimenti, svaria moltissimo, agevola gli inserimenti… tutto quello che la retroguardia nerazzurra soffre assai.
In casa Inter al contrario tocca trovare soluzioni al ko di Dumfries, sicuro assente sulla destra. Molto probabile che al suo posto giochi Carlos Augusto, un “quasi-titolare” nonché tappabuchi di grande affidabilità in ogni zona del campo. Il problema è che con lui in campo diventa difficile trovare altri “tappatori” con quel che ne consegue quanto a gestione delle forze nei 90 minuti. Epperò la squadra c’è, è in forma, tocca solo capire se la sosta ha rallentato il grande processo di crescita innescato nell’ultimo mese da mister Chivu.
