"Il Milan ritrova Rabiot e non è cosa banale: stiamo parlando – opinione personale – di uno dei tre affari più importanti della passata estate. Lo pensa anche Allegri, ne siamo convinti, che con il francese può tornare a dare maggiore equilibrio alle due fasi del diavolo. Per intenderci, andate a rivedere l’ultima mezz’ora di Milan-Napoli, un concentrato di enorme sostanza griffata Adrien. E poi c’è l’attacco semi-inedito Pulisic-Leao, ovvero il reale motivo per cui l’Inter non può dormire sonni tranquilli: non dà riferimenti, svaria moltissimo, agevola gli inserimenti… tutto quello che la retroguardia nerazzurra soffre assai.