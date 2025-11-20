Intervistato da Pianetamilan, il doppio ex di Inter-Milan Fulvio Collovati ha parlato dello scontro diretto in programma domenica sera a San Siro. Qui alcune delle sue considerazioni.
Collovati: “Inter e Milan attendono e ripartono. La gara sarà senza dubbio…”
Che derby si aspetta domenica sera a San Siro?
"Molto equilibrio. Molto tattico. Un derby di attesa. Si parla del 'corto muso' e dell'attendismo di Allegri. E gli altri? L'Inter è una squadra che con tre passaggi riparte sugli esterni. Sono due squadre che attendono e ripartono. Mi aspetto una partita a scacchi. Sarà tattica, è fuori discussione. Con due allenatori così dubito fortemente che si scopriranno molto. Poi i giocatori singoli possono essere determinanti, Modric da una parte e Calhanoglu dall'altra. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola".
Potrebbe essere uno degli ultimi derby che si giocherà a San Siro.
"Contrario o favorevole alla demolizione del 'Meazza' per la costruzione del nuovo stadio? "La storia non si può distruggere. Non la puoi mettere da parte. Avrei fatto come ha fatto il Real Madrid per il 'Bernabéu'. Avrei ristrutturato San Siro, rendendolo efficiente al massimo, adeguandolo alle moderne tecnologie. Si poteva fare come a Madrid. Preferisco ad ogni modo non entrare in dinamiche economiche: è un peccato però per la storia".
